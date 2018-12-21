"مصر للطيران" تشارك في فعاليات مؤتمر مقدمي الخدمات الأرضية

كتب - طه عبيد:

شارك المهندس محمد فتح الله رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية في فعاليات المؤتمر العشرين لمقدمي الخدمات الأرضية الدولي والذي يعقد بالقاهرة.

وذكر بيان لوزارة الطيران المدني اليوم الجمعة أن أهمية مشاركة "مصر للطيران" في هذا المؤتمر تأتي في الحوار والتواصل وفتح قنوات اتصال دائمة ومستمرة مع شركات الطيران الإفريقية والعملاء الحاليين للشركة والحوار مع عملاء جدد.

ويتضمن المؤتمر ما يزيد على 19 ندوة وورشة عمل توضح الخطوات المستقبلية الخاصة بصناعة الطيران بشكل عام وبصفة خاصة ما يتعلق بالخدمة الأرضية وتطوراتها على المستوى العالمي.

ويعد هذا المؤتمر من أهم المؤتمرات التي تقوم بتنظيمها المنظمة الدولية للخدمة الأرضية وأكبرها على الإطلاق من حيث الحضور، إذ سجل المؤتمر السابق في عام 2017 ما يزيد على 700 مشارك من أكثر شركة طيران وخدمات أرضية على مستوى العالم.