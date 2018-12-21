"مكرم" يبحث مع وزير الإعلام السعودي التعاون بين البلدين

كتب - مصطفى علي:

بحث مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع عواد بن صالح العواد، وزير الإعلام السعودي، سبل التعاون الإعلامي بين البلدين.

جاء ذلك على هامش مشاركة مصر في الاحتفال بإعلان الجامعة العربية الرياض عاصمة للإعلام العربي.

وأوضح الأعلى للإعلام، في بيان اليوم الجمعة، أن الجانبين بحثا أفق التعاون المشترك بين البلدين في مجالات الإعلام المختلفة، وأوجه الاستفادة من تبادل الخبرات والتكامل، وكذلك سبل تعظيم الاستفادة من ذلك التعاون خلال فعاليات العام الحالي التي تقام بالمملكة ضمن أجندة الاحتفال باختيار الرياض عاصمة للإعلام العربي.