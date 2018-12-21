وفد برلماني يبحث في أوكرانيا مضاعفة التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات

كتبت - ميرا ابراهيم:

بحث وفد مجلس النواب خلال لقائه بممثلي وزارة الخارجية الأوكرانية، سبل تعزيز التعاون الثنائي وضرورة العمل على مضاعفة حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات وعدد السائحين الأوكرانيين إلى مصر.

وقال رئيس وفد مجلس النواب، أحمد السجيني، الأمين العام لائتلاف لدعم مصر رئيس لجنة الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية - في تصريح صحفي اليوم الجمعة، إن الجانبين أكدا أهمية زيادة الوفود السياحية، ولا سيما الوافدة إلى منطقة جنوب سيناء أمر مستحسن، ولكن لا بد من العمل على زيادتها.

وأعرب السجيني عن التقدير لعدم توقف توافد السياحة الأوكرانية خلال الفترات الماضية، لافتا إلى أن الجانب الأوكراني تحدث في مجال الاستثمار بمجال الحديد والصلب، إضافة إلى الاستثمار في المنطقة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس ومجالي التعليم ومشروع مليون ونصف المليون فدان من خلال التعاون مع وزارة الزراعة لنقل الخبرات بمجال الحبوب والزيوت وغيرها من الخبرات.

وأشار إلى أن الوفد البرلماني نقل للجانب الأوكراني تفاصيل تخص دعم العلاقات الإقتصادية ومجالات التعليم والزراعة وكافة المجالات التي تم توقيع اتفاقيات التعاون والتبادل بشأنها من خلال اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية برئاسة وزير الاستثمار سحر نصر.

وأوضح السجيني أن اللجنة الثنائية المشتركة عقدت أول اجتماع لها في أكتوبر الماضي بكييف، مشيرا إلى أن الاجتماع كان الأول منذ 2010؛ كما زارت وزير الخارحية الأوكرانية مصر مؤخرا، وزار نائب وزير التعليم العالي ووزيرة الاستثمار سحر نصر.. والآن أول زيارة برلمانية تاريخية لأوكرانيا.

وأضاف: أن الزيارات المتبادلة تعكس الرغبة الصادقة في بناء علاقات طيبة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، منوها إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وأوكرانيا يبلغ 2 مليار دولار، وهو غير ملائم والوفد يسعى للاتفاق على مضاعفة حجم التبادل التجاري.

ويضم الوفد البرلماني برئاسة السجيني، النواب: سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، وأبو العباس تركي وسامي رمضان) أعضاء جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الأوكرانية.