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12 طفلًا يصلون إلى القاهرة بعد فقد أسرهم بليبيا

04:06 م الجمعة 21 ديسمبر 2018
12 طفلًا يصلون إلى القاهرة بعد فقد أسرهم بليبيا

مطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، 12 طفلًا مصرياً، وصلوا على متن طائرة خاصة من ليبيا عبر مالطا، بعد أن فقدوا أسرهم في الصراعات الدائرة في الأراضي الليبية خلال السنوات الماضية.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إن الطائرة الخاصة وصلت لصالة 4 بمطار القاهرة، كما وصل عليها مسئولين ليبيين ومصريين، حيث تم استقبال الأطفال وأنهى مكتب وزارة الخارجية إجراءات وصولهم بالتعاون مع سلطات الأمن بالمطار، وتسليمهم إلى ذوييهم.

وأشارت المصادر في تصريحات صحفية، إلى توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال، خاصة بعد شكوى أحدهم من تعبه، وتم التأكد من صحتهم والسماح لهم بمغادرة المطار.

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