بحضور 3 وزراء.. افتتاح "شارع 306" بألماظة لدعم مشروعات الشباب

كيف تحسن ترتيب مصر بتقارير التنافسية العالمية من 2014 حتى الآن؟ (إنفوجرافيك)

كتب - إسلام ضيف:

افتتح وزراء ومحافظ القاهرة، "شارع 306" بمنطقة ألماظة، والذي يستهدف دعم الشباب وذالك من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

حضر الافتتاح: اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمد أمين صندوق تحيا مصر، والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشارع 306 هو نموذج آخر لمشروع شارع مصر لتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل، وخطوة هامة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها، بحسب جامع.

وقال محافظ القاهرة إن أجهزة المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم كل الدعم لمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل مميزة لهم، وذالك أيضا في إطار التنسيق الحضاري لمدينة القاهرة، ايمانًا بأن التفاعل مع الشباب هو الطريق الصحيح لتحمل المسئولية والقدرة على التقدم.

وأشار إلى أن المحافظة حريصة على انتهاج العديد من المشروعات لدعم الشباب في كافة المجالات، وأهمها إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف الأحياء إيمانا لدور الشباب وتنمية المهارات الرياضية.

كما أكد \توفير فرص عمل للشباب بالتنسيق مع "جهاز تشغيل شباب الخريجين" من خلال تقديم دورات تدريبية ومتقدمة فى مجالات الحرف اليدوية ومجالات التدريب على الحاسب الآلي بجانب تقديم دورات تعليمية فى مجال الكومبيوتر واللغات لتأهيل شباب الخريجين لسوق العمل.