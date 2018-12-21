الصحة تدرس التعاقد مع الأطباء المحالين للمعاش لسد العجز

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، إعداد خطة تستهدف زيادة أعداد الأطباء في الوحدات الصحية ومراكز صحة الأسرة بالمحافظات.

وقالت الدكتورة سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية الأساسية، في بيان اليوم، إنه يتم سد العجز في الوحدات والمراكز عبر تسيير القوافل الطبية العلاجية بالمناطق النائية والمحرومة، موضحة أنه تم فتح باب الانتداب بنظام "الشيفتات"، حيث تم مخاطبة القطاع العلاجي بالوزارة لتكليف الأطباء الاخصائيين ومساعدي الأخصائيين بمأمورية للعمل يومان في الأسبوع بإحدى مراكز ووحدات الرعاية الأساسية للإدارة الصحية والمنطقة الطبية التي تتبع لها المستشفى والتي لا يتوافر بها أخصائيين في تخصصات الباطنة، والأطفال، والنساء والتوليد، على أن يعمل الأطباء باقى أيام الاسبوع بالمستشفى ويكون هذا بالتناوب بين الأطباء الاخصائيين ومساعدي الأخصائيين.

وأشارت إلى أنه من ضمن تلك التحركات إبرام بروتوكول تعاون مع المحافظات ذات الكثافة، ليتم استقدام أطباء للعمل لمدة شهرين بالوحدات التي بها عجز في الفريق الطبي، وعمل مكافأة شهرين لهم بالإضافة لما يتقاضونه من مميزات بمديرياتهم، مع تكريمهم من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وكشفت عن دراسة إمكانية التعاقد مع أطباء متفرغين أو المحالين على المعاش من موازنة المحافظات، مع العمل على إعادة توزيع الأطباء داخل المحافظة ومنع التكدسات في الإدارات والمنشآت المركزية بالمحافظة، والاستعانة بنواب طب الأسرة بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبعد الترقية إلي مساعد أخصائي، والاستعانة بالحاصلين علي الزمالة المصرية لطب الأسرة (والدارسين) والتوسع فى برنامج الزمالة المصرية بالمحافظات النائية.

وذكرت "عبدالمجيد"، أنه يتم دراسة إمكانية قضاء الحاصلين على الزمالة المصرية لطب الأسرة مدة 6 أشهر بالمناطق النائية قبل الترقية إلى درجة أخصائي، مع إمكانية تأجيل إخلاء طرف حركة النيابات الجديدة حتى يتم توزيع حركة التكليف الجديدة مع الاحتفاظ بحق الطبيب في التسجيل للدراسات العليا.

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