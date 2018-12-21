بعد انهيار سقف طابقها الأخير.. تفاصيل إيقاف الدراسة بمدرسة في الجيزة

كتب- إسلام ضيف:

أصدر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أمس الخميس أمرًا إداريًا بوقف الدراسة بمدرسة المنار الحديثة للغات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك بعد تعرض جزءٌ من سقف الطابق الأخير بالمدرسة للانهيار، دون وقوع إصابات.

وقالت إدارة المدرسة في منشور على "فيسبوك"، إنه لا توجد خسائر بشرية بالمدرسة، وأن التلفيات تنحصر فقط في عدد من الحجرات والمخازن الخشبية، ومعامل كمبيوتر بالطابق الأخير.

من جانبه، انتقل اللواء خالد عصر رئيس حي العمرانية إلى المدرسة برفقة المهندس أشرف تامر نائب رئيس الحي، وقيادات الحي والإدارات الهندسية؛ للإشراف على إخلائها وإزالة الأجزاء المتبقية من سور الطابق العلوي حفاظًا على سلامة المواطنين، وفق بيان صحفي صادر عن الحي.

وقال خالد حجازي مدير مديرية التعليم بالجيزة في تصريح لمصراوي، إن وقف الدراسة جاء لحين التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب، لافتًا إلى أن هناك لجنة من الأبنية التعليمية ستفحص المدرسة السبت المُقبل وستقرر ما إذا كان سيتم استئناف الدراسة الأحد المقبل أم لا".

بدوره؛ وجّه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشكيل لجنة برئاسة رئيس حي العمرانية، وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية، لمعاينة مدرسة المنار الحديثة للغات.

وقالت المحافظة إن التقرير المبدئي للجنة أفاد بأن المدرسة حاصلة على ترخيص بناء رقم 476 لسنة 1987 لبناء دور أرضي وخمسة أدوار متكررة، وبالمعاينة على الطبيعة تبيّن أن المباني من الدور الأرضي وحتى الخامس فوق الأرضي عبارة عن مباني هيكلية وأعمدة وأسقف خرسانية، كما تبين أن الانهيار حدث بأحد فصول الطابق السادس وهو عبارة عن حوائط حاملة وسقف خشب يعلوه طبقة من المونة.

ووجه المحافظ بإيقاف الدراسة بالمدرسة لحين انتهاء اللجنة من أعمال الفحص والتأكد من سلامة المبنى، وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المالك.