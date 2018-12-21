محافظ الجيزة يكافئ عامل نظافة لضبطه سيارة تلقي مخلفات في العمرانية

كتب- إسلام ضيف:

كافأ اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عامل نظافة تمكن من ضبط سيارة نقل تلقي مخلفات الهدم والرتش في أحد المحاور المرورية المهمة بحي العمرانية.

وقرر المحافظ -وفق بيان اليوم الجمعة- منح العامل مكافأه مادية تبلغ 2000 جنيه تقديرًا لما قام به.

وعلى صعيد آخر، رفعت محافظة الجيزة ممثلةً في الهيئة العامة للنظافة والتجميل وأحياء الهرم وشمال الجيزة والعمرانية وبولاق الدكرور، مخلفات ونواتج الهدم والبناء بالشوارع والطرق.

وقال شفيق جلال، رئيس هيئة النظافة والتجميل، إن الحملة نجحت في رفع 4800 طن مخلفات هدم وأتربة بواسطة المعدات واللوادر من خلال الفترات الليلية بشوارع الشباب بكفر غطاطي وكوبري نصار وكفر المنفي بنطاق حي الهرم وترعة الزمر وعزبة حرب بنطاق حي بولاق الدكرور ومن مستشفى الصدر حتى كوبري المنيب بنطاق حي العمرانية وشوارع البوهي مع الوحدة والأقصر مع المشروع والمطار مع الإمام الغزالي وبشتيل وترعة السواحل بنطاق حي شمال الجيزة.

وأكد جلال -في نص البيان- أن توجيهات محافظ الجيزة تم تنفيذها، حيث تم خلال الحملات وضع صناديق قمامة بترعة الزمر وإلغاء نقط تجمع للقمامة ووضع حاويات ثابتة بمناطق البوهي والأقص والمطار وبشتيل.

وأشار رئيس الهيئة، إلى أن حملات رفع المخلفات من الطريق استغرقت أسبوع، فيما تم الدفع بـ 22 معدة متنوعة ما بين سيارات نقل كبيرة ولوادر لرفع تلك الكميات الكبيرة من المخلفات من الطرق والشوارع، مؤكدًا الاستمرار في شن الحملات على مستوى جميع القطاعات لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الحيوية والرئيسية.