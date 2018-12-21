كيف تحسن ترتيب مصر بتقارير التنافسية العالمية من 2014 حتى الآن؟ (إنفوجرافيك)

كتب- محمد غايات:

نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، إنفوجرافيك، اليوم الجمعة، يتضمن التقارير التنافسية العالمية السنوية الصادرة خلال نفس الفترة، والتي احتلت المركز رقم (119) عالمياً خلال عام 2014، ثم المركز رقم (116) خلال عام 2015، ثم المركز رقم (115) خلال عام 2016، والمركز رقم (100) لعام 2017، وصولاً إلى المركز رقم (94) خلال 2018.

وأشار المركز إلى تحسن ترتيب مصر وفقًا لتقرير التنافسية العالمي خلال عام 2018 فيما يتعلق بمؤشرات ظروف القطاع الخاص، حيث حصلت على مصر على المركز رقم (70) عالمياً، ورقم (9) إقليمياً فيما يتتعلق بمؤشر توفير الحكومة المناخ المستدام للاستثمار، والمركز رقم (80) عالمياً ورقم (7) إقليمياً فيما يتعلق بمؤشر درجة استقرار الأسواق بالدولة.

وحصلت مصر على المركز رقم (56) عالمياً ورقم (10) إقليمياً فيما يتعلق بمؤشر تأثير الضرائب على المنافسة في الأسواق، والمركز رقم (48) عالمياً ورقم (8) إقليمياً فيما يتعلق بمؤشر ظروف المنافسة في الأسواق والقطاعات، فضلًا عن تحسن ترتيب مصر وفقًا لمؤشرات الأمن وسيادة القانون خلال التقرير لعام 2018.