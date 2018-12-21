"زراعة القاهرة" تكرم المشاركين في مبادرة همم الشباب

كتب- محمد قاسم:

نظمت كلية الزراعة بجامعة القاهرة، احتفالية لتكريم المشاركين في مبادرة همم الشباب والتي اقيمت تحت شعار "فيها حاجة حلوة"، من الطلاب والأساتذة والجهاز الإداري بالكلية.

وبحسب بيان اليوم، كرمت الكلية وبحضور الدكتور عمرو مصطفي عميد الكلية، وأعضاء مجلس الكلية والأساتذة، المشاركين في مبادرة همم الشباب حيث تم تكريم 126 طالبا من طلاب الكلية، و60 من الجهاز الإداري والعاملين، وبعض أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وسلّم الدكتور عمرو مصطفى عميد كلية الزراعة، المشاركين بالمبادرة شهادات التقدير والميداليات، كما قام بتكريم الدكتور السعدي بدوي استاذ ورئيس قسم نباتات الزينة الأسبق لدوره المتميز بفعاليات المبادرة، والدكتور مؤمن حامد منسق عام المبادرة .

يشار إلى أن مبادرة همم الشباب، هي فكرة تبنتها كلية الزراعة بجامعة القاهرة في سبتمبر الماضي برعاية ودعم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة ، لتجميل الكلية لاستقبال العام الدراسي الجديد، وحقق خلالها شباب الكلية العديد من النتائج، من بينها رفع ما يزيد عن أربعين طن مخلفات نباتية، وتنظيف وتجميل جميع مباني ومرافق الكلية وعددها 104 مبنى علي مساحة تزيد عن 300 فدان، كما قام الطلاب بزراعة 4300 متر من مسطحات النجيل، و تهذيب وقص الأشجار والشجيرات بباقي مسطحات الكلية بأضعاف هذه المساحة، إلي جانب طلاء سور الكلية بجهتيها الشرقية والغربية بما تقارب الكيلو متر طولا وايضا طلاء جميع المرافق الداخلية للكلية.

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