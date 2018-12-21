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    الصحة: 22 مصابًا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

    10:55 ص الجمعة 21 ديسمبر 2018
    الصحة: 22 مصابًا في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

    ارشيفية

    كتب - أحمد جمعة:

    أعلنت وزارة الصحة والسكان، صباح الجمعة، إصابة 22 مواطنًا، في حادث تصادم سيارة ربع نقل محملة بركاب مع أخرى ملاكى بمركز ملوي، محافظة المنيا.

    وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 10 سيارات إسعاف مجهزة، نقلت كافة المصابين إلى مستشفى ملوي العام.

    وأشار "مجاهد" في بيان اليوم، إلى أن الإصابات تراوحت ما بين اشتباه مابعد الارتجاج، واشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالفقرات العنفية، وكسور وجروح قطعية، وسحجات، وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، مؤكدًا أن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

    حادث تصادم وزارة الصحة سيارة ربع نقل سيارة ملاكى مركز ملوي المنيا

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