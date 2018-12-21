"الصحفيين" تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة بتهمة السب والقذف

كتب- مصطفى علي:

قال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة ستتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الصيادلة يوم الأحد المقبل؛ لاتهامه بالسب والقذف في حق الزملاء المعتدى عليهم بالضرب والاحتجاز في مقر نقابة الصيادلة يوم الاثنين الماضي.

وأوضح عبدالرحيم، ، في بيان نشره على حسابه الشخصي، بموقع "فيسبوك"، أن المدعو نقيب الصيادلة اتهم الزملاء بالحصول على مبالغ مالية علي سبيل الرشوة، ما يعد اتهاما بغير دليل وتشهيرا بسمعتهم، واستمرارا لسلسلة تعديه على الصحفيين منذ حادث البلطجة الذي تعرض له 4 من الزملاء الاثنين الماضي خلال تغطية تلقي أوراق الترشح بانتخابات النقابة وهم إسراء سليمان، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسي، وآية دعبس.

وأضاف عبدالرحيم، أن المدعو اعترف صراحة في بيانه المزعوم بوقوع تعديات من أمن النقابة على الزملاء الأربعة وهو ما يتسق تماما مع تحقيقات النيابة التي أمرت بحبس اثنين من أفراد أمن النقابة وطلبت استدعاء رانيا صقر، عضو مجلس نقابة الصيادلة، وفايز شطا، مدير النقابة، لسماع أقوالهما في الاتهامات المنسوبة لهما بالتعدي والتحريض على ضرب الزملاء الأربعة.