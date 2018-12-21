حدث ليلًا.. معايير حذف غير المستحقين من التموين وانتهاء انتخابات العريش

القاهرة- مصراوي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي، يرصدها مصراوي.

مُعلمة "ضحية" سور مدرسة المرج :"حرقوا قلبي"

التموين تكشف عن موعد إعلان معايير حذف غير المستحقين

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن لجنة العدالة الاجتماعية تعتمد في تحديد غير المستحقين من منظومة الدعم على 3 محددات، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك".

القاهرة الأفضل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش حالة من الاستقرار في الحالة الجوية، متوقعًا استمرار الاعتدال على مدار الأسبوع المقبل، خاصةً في القاهرة التي تعد الأفضل في حالة الطقس.

إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بـ"الإسرائيلية" دون إذن

وافق مجلس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

"الداخلية" توضح حقيقة ما تم تداوله عن رواتب وأطعمة نزلاء السجون

قالت وزارة الداخلية إن وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقتطفات من كلمة السيد اللواء مساعد الوزير، لقطاع السجون، خلال الندوة التي أقيمت بأكاديمية الشرطة حول الدور المجتمعي لوزارة الداخلية.

حكم بحبس نقيب المحامين سنتين وكفالة 20 ألف جنيه

قضت محكمة جنح المقطم، اليوم الخميس، بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

النيابة تنتقل لمعاينة موقع انتحار فلسطيني الجنسية بمحطة مترو السادات

انتقل فريق من نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار محمد بدوي، إلى موقع انتحار شخص بإلقاء نفسه تحت عجلات مترو الأنفاق في محطة السادات.

ننشر النتائج النهائية للانتخابات التكميلية بدائرة طامية في الفيوم

أعلن المستشار وليد سليمان، رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات التكميلية بدائرة مركز طامية في الفيوم، التي أجريت يومي الأربعاء والخميس، عن حصول المرشح الدكتور محمد عبدالتواب عبدالجليل، على 23 ألفًا، 876 صوتا، وحصول المرشح الآخر بسام الصواف على 14 ألفًا، 362 صوتًا، من إجمالي الأصوات الصحيحة، والتي بلغت 75 ألفًا 92 صوتا.

"واتساب" يتصدر قائمة أكثر التطبيقات تحميلاً عالميًا لعام 2018

كشف موقع "آب توبيا" عن قائمة أكثر التطبيقات تحميلاً عالميًا لعام 2018، على نظامي التشغيل "آي أو إس" أو"أندرويد".

ذبح سائحتي المغرب.. تسليم جثتي القتيلتين لسفارتي الدنمارك والنرويج (صور)

أعلنت النيابة العامة في المغرب، الخميس، أن مرتكبي جريمة ذبح السائحتين في مدينة مراكش سجلوا مقطع فيديو بايعوا فيه تنظيم داعش الإرهابي قبل ارتكاب الواقعة.

الأمم المتحدة "قلقة" بعد تقارير عن شحنة أسلحة "تكفي لقتل 80% من الليبيين"

أعربت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الخميس، عن قلقها بسبب التقارير حول وصول شحنة كبيرة من الأسلحة إلى شواطئ ليبيا.

مايك بومبيو: لقاء ترامب وزعيم كوريا الشمالية بعيد رأس السنة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن تأمل في عقد قمة ثانية بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال عيد رأس السنة.

فرنسا: ارتفاع قتلى تظاهرات "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص

أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة القتلى جراء المظاهرات المناهضة للحكومة "السترات الصفراء" إلى 9 أشخاص.

ترامب: وزير الدفاع ماتيس يتقاعد بحلول فبراير

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن وزير الدفاع جيم ماتيس سيتقاعد بحلول شهر فبراير المقبل.

ارتفاع عدد قتلى مظاهرات السودان إلى 8 أشخاص

أفادت وكالة رويترز، الخميس، أن عدد قتلى مظاهرات السودان وصل إلى 8 أشخاص، بحسب ما نقلته عن مسئولين حكوميين.

ثروت سويلم يعلن لمصراوي 5 محافظات مستعدة لاستقبال كأس الأمم

قال ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، إنه تم تحضير ملفًا كاملاً عن بطولة كأس الأمم الأفريقية يشمل الملاعب والفنادق والمستشفيات وملاعب التدريب والطرق.

خاص.. وكيل حجازي يحسم موقف اللاعب من العودة إلى مصر

أبدى كريستيان إيملي، وكيل أعمال الدولي المصري أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش، غضبة وتعجبه من الأخبار التي تربط عودة موكله إلى مصر للعب لأحد أندية القمة.

أهداف الخميس.. "رائعة صفقة الأهلي".. وسقوط "فريق ميدو"

يستعرض مصراوي الرياضي أبرز الأهداف التي شهدها يوم أمس الخميس في التقرير التالي:

صور.. صلاح محسن نجم النادي الأهلي يعقد قرانه

عقد صلاح محسن نجم النادي الأهلي، قرانه، مساء اليوم الخميس، في حفل عائلي.

ويغيب صلاح محسن عن صفوف النادي الأهلي بعد إصابته بمباراة المقاولون في الدوري، حيث يخضع لفترة علاجية تمهيدا للعودة للملاعب.

القيعي ردا على ميدو: القيمة السوقية لرعاية النادي ليست "هبة"

رد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي الأهلي، على أحمد حسام ميدو المدير الفني للوحدة السعودي الحالي والزمالك السابق، على هجوم الأخير ضد محمد كامل رئيس شركة بريزنتيشن الراعية لناديي القمة الأهلي والزمالك.

النادى الأهلى يغادر القاهرة إلى أديس أبابا لمواجهة جيما بدورى الأبطال

غادرت مطار القاهرة الدولي مساء اليوم الخميس، بعثة النادي الأهلى متوجهة إلى اديس ابابا ، لمواجهة فريق جيما الإثيوبي، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

بالفيديو- مصطفى فهمي يكشف عن المرة الوحيدة التي ضرب فيها امرأة

أكد الفنان مصطفى فهمي، أنه لم يضرب أي امرأة في حياته، سوى مرة واحدة، وحكى تفاصيل الواقعة في برنامج "حفلة 11" الذي تقدمه المذيعة سمر يسري، على قناة ON E.

وصلة حب بين إسراء عبدالفتاح وحمدي الميرغني على "إنستجرام"

نشر الفنان حمدي الميرغني، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة له مع زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، وعلق عليها: "ربنا يخليكي ليا ويبعد عنك كل شر يا حبيبتي، بحبك يا نور عيني".

بالفيديو.. حسين الجسمي يطرح "سادتي"

طرح الفنان حسين الجسمي، عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب أغنيته الجديدة "سادتي".