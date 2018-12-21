التموين تكشف عن موعد إعلان معايير حذف غير المستحقين

كتبت- عايدة رضوان:

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق، إن لجنة العدالة الاجتماعية تعتمد في تحديد غير المستحقين من منظومة الدعم على 3 محددات، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأضاف مدكور –في تصريح لمصراوي- أنه من المزمع إعلان معايير تحديد المستحقين من غير المستحقين خلال النصف الثاني من 2019، موضحًا أن التأخير في إعلان المحددات يرجع إلى خضوع قاعدة البيانات لعدة عمليات منها تسجيل بيانات إضافة المواليد الجدد، وقبول تظلمات تحديث بيانات البطاقات، وتصفية المنظومة من غير المستحقين من المسافرين والمتوفين والأسماء المكررة.

ولفت مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أنه بمجرد الانتهاء من قاعدة بيانات المستفيدين من منظومة الدعم وطرح المحددات المقرر الاستقرار عليها للحوار المجتمعي سيتم الإعلان عنها للبدء في حذف غير المستحقين واقتصار الدعم على مستحقيه فقط لا غير.

وكان الدكتور عمرو مدكور، صرح – في وقت سابق - بأن حذف غير المستحقين من منظومة الدعم سوف يعتمد على 3 محاور، هي: "الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأوضح مستشار وزير التموين: "ممكن يكون الدخل صغير والإنفاق عالي يبقى أكيد ليكِ مصدر دخل مش واضح بالنسبة ليا فـبناءً عليه هيتم تحديد أحقية المستفيدين من الدعم وفقًا لـ 3 معايير هي الدخل والإنفاق والامتلاك".

وأضاف مدكور، أنه يجرى الاعتماد على ما يسمى بالوزن النسبي وهو ناتج جمع إجمالي الدخل والإنفاق والامتلاك، موضحًا: "مجموعة معايير - في إشارةٍ لمعايير الدخل والإنفاق والامتلاك - هتحدد البطاقة دي تفضل ولا لأ".