القاهرة الأفضل.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع المقبل

كتب ـ يوسف عفيفي:

قال محمود شاهين، مدير إدارة التحليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن مصر تعيش حالة من الاستقرار في الحالة الجوية، متوقعًا استمرار الاعتدال على مدار الأسبوع المقبل، خاصةً في القاهرة التي تعد الأفضل في حالة الطقس.

وأوضح شاهين، لمصراوي، أن الطقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على الجنوب نهارا شديد البرودة ليلا، لافتا إلى أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.

وأضاف أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وهناك نشاط للرياح على البحرين الأحمر والمتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، منوها إلى أن حالة الجو ستشهد حالة من الاعتدال خلال الأيام المقبلة على كافة الأنحاء، مع فتح الموانئ المصرية في البحر المتوسط، ومنطقة خليج السويس.

ووجه شاهين، بعض النصائح للمواطنين، منها: القيادة بهدوء أثناء فترات الشبورة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية الصحراوية، وتجنب السفر إلى المناطق المعنية بسوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى ارتداء الملابس الثقيلة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر، مع متابعة النشرات الجوية يوميا والالتزام بتعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات خاصة خلال تكون الشبورة المائية.