"تعليم النواب" تناقش تعديلات قانوني "الحماية الفكرية" و"الجامعات التكنولوجية".. السبت

كتب- ميرا إبراهيم:

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي عدة اجتماعات الأسبوع المقبل، بدءًا من السبت وحتى الاثنين، لمناقشة مشروع قانون مقدم من السيد النائب عبدالحميد دمرداش، و60 نائبًا بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

كما تناقش اللجنة، ملف العدادات الكهربائية الإلكترونية بالمدارس وما ينتج عنها من انقطاع الكهرباء، وذلك في طلب الإحاطة المقدم من النائبة إلهام خميس المنشاوي، بشأن قرار رئيس الوزراء بتركيب عدادات إلكترونية للمباني الحكومية والتي تم تركيبها بالفعل في المدارس وتسببت في انقطاع الكهرباء عن المدارس وتعطل الأنشطة بحجرات الوسائط المتعددة، وطلب إحاطة آخر مقدم من النائبة شيرين فراج، بشأن قيام هيئة الأبنية التعليمية بمخالفة الأكواد العالمية للتصميم الهندسي للمباني والمنشآت التعليمية.

كما تناقش اللجنة، طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، محمد أحمد فؤاد، بشأن التعامل مع الطلاب المصابين بمرض السكرى وعدم قبولهم ببعض المدارس، وعادل صلاح عامر، بشأن الموافقة على عمل بروتكول تعاون بين مدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية الصناعية بقرية شبرا شهاب مركز القناطر الخيرية ووزارة قطاع الأعمال، وأحمد فرغلي بشأن المغالاة في أسعار المجموعات المدرسية بمحافظة بورسعيد، وأحمد فاروق أبوعبده، بشأن التجاوز المالي لمدير إدارة منشأة القناطر التعليمية بالجيزة.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، سيد أبو بريدعة بشأن بناء مدرسة على أرض ملك وزارة الزراعة، محمد أحمد أبو إسماعيل بشأن عدم إنشاء مدرسة يابانية بمنطقة بولاق الدكرور، وكذا بشأن رفض الهيئة العامة للأبنية التعليمية بناء مدرسة على قطعة أرض مساحتها 1460م تتبع شركة الجيزة للصرف الصحي بشارع السلوم منطقة أبو قتادة، وتامر عبدالقادر بشأن تأخر قرار البدء في إنشاء مدرسة غرب الموهوب الثانوية بالداخلة - محافظة الوادى الجديد، عبدالكريم زكريا بشأن تدنى الخدمة التعليمية وارتفاع كثافة الفصول نظرا لوجود مدرسة واحدة بقرية ديروشو بمركز أبنوب – محافظة أسيوط