​حي "العمرانية" يتدخل لإزالة الجزء المنهار لسقف مدرسة المنار بالجيزة ​

بعد سقوط جزء من سقف المبنى.. "تعليم الجيزة" تقرر وقف الدراسة بمدرسة

كتب-إسلام ضيف:

قال حي العمرانية، إن اللواء خالد عصر رئيس الحي انتقل على الفور إلى مدرسة المنار الخاصة للغات، يرافقه المهندس أشرف تامر نائب رئيس الحي، وقيادات الحي والإدارات الهندسية عقب تعرض جزء من الطابق الأخير بالمدرسة للانهيار المفاجيء، دون إصابات.

وأضاف الحي في بيان له اليوم الخميس، أن رئيس وقيادات الحي انتقلوا إلى المدرسة وأشرفوا على إخلائها وإزالة الأجزاء المتبقية من سور الطابق العلوي حفاظا على سلامة المواطنين.

كان خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، قرر تعليق الدراسة بالمدرسة لحين الانتهاء من فحص كامل مبانيها من قبل حي العمرانية وهيئة الابنيه التعليميه بالجيزة.

وقال حجازي في تصريح لمصراوي، الخميس، إن وقف الدراسة جاء كإجراء احترازي للتأكد من السلامة الإنشائية للمدرسة.

وأضاف حجازي لمصراوي، أن "هناك لجنة من الأبنية التعليمية ستفحص المدرسة السبت المقبل وستقرر ما إذا كان سيتم استئناف الدراسة الأحد المقبل أم لا؟".

جاء ذلك بعد ساعات من سقوط سقف صناعي "اسبستوس" في مدرسة خاصة بالمرج، خلال فترة الفسحة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 6 آخرين