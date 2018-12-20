"مستقبل وطن" يعلن تشكيل أمانة الإعلام المركزية بالحزب

كتب- ميرا إبراهيم:

أصدر المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، القرار رقم 516 لسنة 2018 بتشكيل هيئة مكتب أمانة الإعلام المركزية بالحزب.

وذكر الحزب في بيان له مساء الخميس، أن التشكيل جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 40 لسنة 1977 والخاص بالأحزاب السياسية وتعديلاته، وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن، بناءا على ما عرضه المهندس حسام الخولي الأمين العام، وما عرضه المستشار عصام هلال أمين التنظيم، وما عرضته الإعلامية الدكتورة دينا عبد الكريم أمينة الإعلام.

وجاء في المادة الأولى، تُشكّل هيئة مكتب أمانة الإعلام من، الإعلامية الدكتورة دينا عبد الكريم أمينا للإعلام، وعبد الحميد العمدة أمينا مساعدا، ورشا خليل خليل أمين مساعد.

وضم تشكيل هيئة المكتب، 5 أعضاء وهم، محمد السيد عطية، أحمد محمد صديق، إسلام شعراوي عباس ، شريف وهبة إبراهيم ، ندى سمير عزمي.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما جاء في المادة الثالثة أن ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

وأشارت المادة الرابعة، إلى إخطار لجنة شؤون الأحزاب بهذا القرار.