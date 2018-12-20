"لإهداره المياه".. نادي الصيد يُسدد غرامة 50 ألف لوزارة الري

كتب-أحمد مسعد:

سدد نادي الصيد بالدقي، 50 ألف جنيه غرامة تبديد وإهدار المياه بملعب "الكروكيه" خلال أواخر شهر أكتوبر الماضي والتي وقعتها أجهزة وزارة الري بمحافظة الجيزة.

وقالت وزارة الري في بيان لها، إن النادي تعهد بالالتزام بالشروط والضوابط التي تحافظ على المياه من الإهدار والتبديد.



وأشار البيان، إلى أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري كانت قد وقعت غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على نادى الصيد بالدقى لتبديد واهدار المياه بغمر كامل مساحة ملعب الكروكيه بالمياه بصورة تهدر قيمتها وأهميتها للاستخدامات الأخرى رغم المبادرات والتنويهات التي تصدرها أجهزة وزارة الموارد المائية والرى للحفاظ على المياه وعدم إهدارها وتبديدها.

وأكدت الوزارة أن "التزام النادي بسداد الغرامة التي تمثل حق الدولة والالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تحول دون تكرار إهدار المياه بتلك الصورة السافرة، رساله قوية على الشعور بالمسؤولية".

وشددت الوزارة على "عزمها وتصميمها على تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء تفعيلا لتوجهات الدولة نحو ترشيد استخدامات المياه والحفاظ عليها بالوقت الراهن وفي المستقبل نظرا لكونها حق أصيل للأجيال القادمة".