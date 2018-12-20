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    في ذكراهم الأولى.. نقل رفات "شهداء حادث حلوان الإرهابي" إلى كنيستين

    10:25 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    في ذكراهم الأولى.. نقل رفات "شهداء حادث حلوان الإرهابي" إلى كنيستين

    ارشيفية

    كتب-إسلام ضيف:

    قالت الكنيسة الأرثوذكسية إن إيبارشية حلوان قررت نقل رفات شهدائها الـ ٨ من المدافن التي أودعوا فيها بمدينة ١٥ مايو، إلى مزارين أعدا لهم، الأول بكنيسة الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس بحلوان، والثاني بكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بأطلس وذلك بعد غدٍ السبت.

    وأوضحت الكنيسة، في بيان لها، أنه سيقام احتفال لاستقبال الشهداء بكل من الكنيستين، يحضره الأنبا بيسنتي أسقف الإيبارشية.

    وأضافت أن 6 من الشهداء ينتمون لكنيسة مارمينا والبابا كيرلس، بينما ينتمي شهيدان لكنيسة الأنبا أنطونيوس بأطلس.

    كان الشهداء الثمانية قد استشهدوا برصاص إرهابي، ستة منهم أمام كنيسة الشهيد مارمينا بحلوان يوم الجمعة ٢٩ ديسمبر من العام الماضي، وسقط الاثنان الآخران برصاص الإرهابي ذاته أمام محل للأجهزة المنزلية يملكانه، بمنطقة المشروع الأمريكي بحلوان.

    الكنيسة الأرثوذكسية حادث حلوان الإرهابي الإرهاب كنيسة الشهيد مارمينا كنيسة القديس البابا كيرلس

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