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    ​بسبب تدهور حالته.. نقل أحد مصابي حادث "مدرسة المرج" إلى مستشفى الدمرداش

    09:30 م الخميس 20 ديسمبر 2018
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    كتب- أحمد شعبان ومحمود عبدالرحمن:

    نقلت سيارة إسعاف من مستشفى السلام بمنطقة المرج منذ قليل، الطالب محمد أشرف أحد مصابي حادث سقوط سقف صناعي بمدرسة "منارة الشرق" الخاصة اليوم، إلى مستشفي الدمرداش الجامعي، بسبب تدهور حالته الصحية لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

    قال طبيب الاستقبال بمستشفى السلام، لمصراوي، أن التمليذ بالصف السادس الإبتدائي يعاني من نزيف حاد في المخ، جراء إصابته بعد سقوط جزء من سقف أحد مباني المدرسة.

    أضاف الطبيب، الذي رفض ذكر اسمه، أن نقل "محمد" جاء بناءً على طلب ذويه، خاصة أن المستشفى غير مجهزة للتعامل مع حالة التلميذ، الذي يرقد في العناية المركزة، موضوع على أجهزة التنفس الصناعي فاقد الوعي، هو ما أكده أحد أقارب الطفل.

    ونُقل 6 من ضحايا الحادث إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج، أما التلميذان محمد أشرف محمد ويوسف حسين إبراهيم نُقلا إلى مستشفى السلام بسبب حالتهما الحرجة، ليتلقيا الرعاية في غرفة العناية المركزة، قبل أن يتم نقل الأول إلى مستشفى الدمرداش.

    حادث سير مستشفى الدمرداش منطقة المرج سقوط سقف مدرسة منارة الشرق

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