بعد سقوط جزء من سقف المبنى.. "تعليم الجيزة" تقرر وقف الدراسة بمدرسة المنار للغات

كتب - إسلام ضيف:

أصدر خالد حجازي، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أمرًا إداريًا بوقف الدراسة بمدرسة المنار الخاصة للغات، والتابعة لإدارة العمرانية التعليمية.

وقالت المديرية، في بيان لها الخميس، إن وقف الدراسة جاء لحين التأكد من السلامة الإنشائية لمبنى المدرسة حرصًا على سلامة الطلاب.

من جانبه، قال حجازي، إن وقف الدراسة جاء كإجراء احترازي للتأكد من السلامة الإنشائية للمدرسة عقب سقوط تكييف أعلى مبنى بالمدرسة، دون وقوع إصابات.

وأضاف حجازي لمصراوي، أن "هناك لجنة من الأبنية التعليمية ستفحص المدرسة السبت المقبل وستقرر ما إذا كان سيتم استئناف الدراسة الأحد المقبل أم لا؟".

وسقط جزء من سقف مبنى بالمدرسة، دون حدوث إصابات.

جاء ذلك بعد ساعات من سقوط سقف صناعي "اسبستوس" في مدرسة خاصة بالمرج، خلال فترة الفسحة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 6 آخرين.