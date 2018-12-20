البابا تواضروس يلتقي بخدام لجنة البر لكنائس القاهرة

كتب-إسلام ضيف:

التقى البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الخميس، بخدام لجنة البر لإيبارشيات وكنائس القاهرة الكبرى والوجه البحري.

وقالت الكنيسة الأرثوذكسية في بيان لها، إن اللقاء عقد بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بمشاركة لفيف من الآباء الأساقفة والآباء الكهنة المسؤولين عن الخدمة ذاتها بإيبارشياتهم.

وألقى البابا تواضروس الثاني كلمة دارت حول مفهوم الفقر، وركز خلالها على كيفية مواجهته من خلال "العمل معًا".

وشمل اللقاء أيضًا عرض لبرامج الخدمة الاجتماعية مثل: "بنت الملك"، "علم ابنك"، "وثيقة إيمان"، "شنطة البركة"، كما كانت هناك فرصة لحوار مفتوح في ختام اللقاء مع البابا تواضروس الثاني.