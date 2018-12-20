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    إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بـ"الإسرائيلية" دون إذن

    08:29 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بـ"الإسرائيلية" دون إذن

    رئيس مجلس الوزراء

    القاهرة- مصراوي:

    وافق مجلس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

    ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 مكرر (ب)، الصادر في 17 ديسمبر 2018، القرار، وجاء به إسقاط الجنسية عن ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم- من مواليد إسرائيل بتاريخ 22/10/1997 وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.
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    مجلس الوزراء إسرائيل الجنسية الإسرائيلية ياسمين هشام الدين

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