إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بـ"الإسرائيلية" دون إذن

القاهرة- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، على إسقاط الجنسية المصرية عن فتاة لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 50 مكرر (ب)، الصادر في 17 ديسمبر 2018، القرار، وجاء به إسقاط الجنسية عن ياسمين هشام الدين محمد أحمد نسيم- من مواليد إسرائيل بتاريخ 22/10/1997 وذلك لتجنسها بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على إذن سابق.

