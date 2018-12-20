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    "التضامن" تتدخل بصرف مساعدات عاجلة لضحايا سور مدرسة "المنارة"

    07:32 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    "التضامن" تتدخل بصرف مساعدات عاجلة لضحايا سور مدرسة "المنارة"

    القاهرة- مصراوي:

    تابعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، حادث انهيار سور مدرسة (منارة الشرق) في منطقة المرج على بعض تلاميذ المدرسة الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و12 سنة.

    وذكر بيان أصدرته وزار التضامن اليوم الخميس، أن وزيرة التضامن وجهت مدير مديرية التضامن بالقاهرة ولجنة الإغاثة التابعة للمديرية، بالانتقال إلى موقع الحادث، وتبين بعد البحث أن الحادث أسفر عن إصابة 7 تلاميذ وحالة وفاة واحدة، وأنه تم نقل خمس حالات وحالة الوفاة إلى مستشفى اليوم الواحد بالمرج، وتم نقل حالتين إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

    وقامت المديرية على الفور بصرف مساعدات عاجلة لكل حالة مصاب من بند الإغاثة بالمديرية وفيما يخص حالة الوفاة سيتم الصرف عقب استيفاء المستندات اللازمة.

    سور مدرسة المنارة غادة والي وزيرة التضامن انهيار سور مدرسة

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