وزير الري يبحث نقل تكنولوجيا الرفع المساحي بـ"الليزر" واستخدامها في مصر

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة اجتماعًا مع الدكتور طارق عبد العزيز مدير معهد المساحة، والدكتور أحمد شاكر أستاذ المساحة بجامعة رايرسون بكندا؛ وذلك للاستفادة من أحدث تكنولوجيا على مستوى العالم في الرفع المساحي سواء الطوبوغرافي أو الهيدروغرافي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الاجتماع بحث استخدام تقنية الليزر في الرفع المساحي، ونقل هذه التكنولوجيا الحديثة إلى مصر بصفتها الدولة الرائدة في الشرق الأوسط ودول حوض النيل.

وعقد عبدالعاطي، اجتماعًا مع المهندس علاء خالد رئيس قطاع حماية النيل؛ لمتابعة أعمال القطاع، واستعراض ما تم تنفيذه من أعمال، خاصة في مجال إزالة التعديات على نهر النيل.

واجتمع أيضًا وزير الري مع المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء؛ لمناقشة جاهزية المحطات ورفع مستوى الورش وورش صيانة السيارات والاستغلال الأمثل لكافة معدات ومهمات مصلحة الميكانيكا والكهرباء.