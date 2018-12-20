​سقط الجرس فوق رأسه.. رئيس "المعاهد القومية" يطمئن على طالب "ليسيه الحرية"

الرئيس السيسي يتفقد أول ٣ مصانع لإنتاج الرخام من الهالك في مصر بالجلالة

كتبت-ياسمين محمد:

زار محمد الشيمي، رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية، الطالب مؤمن كارم، المقيد بالصف الأول الابتدائي بمدرسة ليسيه الحرية بالزمالك التابعة للمعاهد القومية بمنزله؛ للاطمئنان عليه، والوقوف على حالته الصحية بعد إصابته جراء سقوط جرس المدرسة عليه، أثناء لهوه.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، أكد الشيمي، أن الطالب بصحة جيدة، والجرح الذي أصيب به في الرأس احتاج لـ(5) غرز، وجرى التغيير على الجرح ثلاث مرات ولا توجد أي مضاعفات.

ومن جهته، أوضح الشيمى أنه تنفيذاً لتعليمات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقرر إعفاء الطالب من المصروفات الدراسية لهذا العام 2018/2019، وتكفل مجلس إدارة المعاهد القومية بمصاريف العلاج.

وقدم رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية هدية رمزية للطالب، تعبيرا من مجلس إدارة المعاهد عن تأثره لما حدث لأبن من أبناء مدارس المعاهد القومية.