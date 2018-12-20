"تعليم القاهرة" تنعي الطالب "ضحية انهيار سور" مدرسة منارة الشرق

كتب- محمد نصار:

نعى محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وفاة طالب إثر انهيار جزء من مدرسة خاصة بالمرج اليوم الخميس.

وتقدم عطية، بخالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب المتوفي عبد الرحمن محمد درويش المتوفي بمدرسة منارة الشرق الخاصة التابعة لإدارة المرج التعليمية.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أمر بالتحقيق الفوري، في حادث سقوط جزئي لسور مدرسة "منارة الشرق" الخاصة، التابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 6 آخرين.

ونعى شوقي، الطالب عبد الرحمن محمد درويش، الذي وافته المنية، وقدم خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد الوزير في بيان للوزارة، أن الوزارة ستتكفل بعلاج الطلاب المصابين المتواجدين بالمستشفيات، موجهًا بتقديم جميع المساعدات والإمكانات للاطمئنان على الطلاب، وطمأنة باقي طلاب المدرسة.

وشهدت مدرسة منارة الشرق الخاصة، التابعة لإدارة المرج التعليمية، صباح اليوم الخميس، سقوط سقف "اسبستوس" أعلى سور مبنى بالدور الخامس للمدرس، على طلاب الصف السادس الابتدائي، أُثناء فترة الفسحة، الأمر الذي أدى إلى وفاة طالب وإصابة 6 آخرين.