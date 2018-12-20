ضبط أجهزة تجسس مع راكب قادم من تركيا بمطار برج العرب

كتب - طه عبيد:

ضبطت جمارك مطار برج العرب، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والتجسس، داخل حقائب راكب قادم من تركيا.

وذكرت مصادر بالمطار، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، اشتبه هشام عقل رئيس الوردية في الراكب (م. ا) والذي بدا عليه القلق والإرتباك، وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة طاقم الفحص المكون من بسام تحت إشراف إسلام قبارى مدير الإدارة فأكدا صحة الإشتباه.

وقرر مصطفى العربى مدير الجمارك، تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب من خالد عبدالعزيز ومهند صبرى وجورج شاكر ورجب بحيرى مأمورى الحركة ومحمود عثمان بالأمن بالأمن الجمركى محمود يعقوب مكافحة التهريب الوردية بحضور سعد عبادى مدير إدارة الوديعة.

وأكدت المصادر أن تفتيش أمتعة الراكب أظهر وجود 3 ساعة مزودة بكاميرا وكارت ميمورى و5 ولاعات مزودة بكاميرا وUSB مخبأة فى أماكن متفرقة بين طيات الملابس.

وقرر محمود فرغلي مدير عام الموانئ الجوية إتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط رقم 70 لسنة 2018.