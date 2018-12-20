"نقلت الجثة للمشرحة".. "المترو" يكشف تفاصيل انتحار فلسطيني بمحطة السادات

كتب- صديق العيسوي:

أعلن أحمد عبد الهادى بكير المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق، انتظام حركة قطارات الخط الأول بعد انتحار شاب فلسطيني الجنسية أسفل عجلات مترو الأنفاق، بمحطة "السادات" مما أدى إلى مصرعه على الفور.

وذكرت الشركة في بيان لها، أنه أثناء دخول القطار رقم (238 ) محطة السادات اتجاه حلوان بالخط الأول، فوجئ قائد قطار بانتحار شخص يدعى "رامي يوسف محمود درويش" ٤٢ عامًا، محاسب بالمكتب العربى الفني فلسطيني الجنسية، مما أدى إلى مصرعه على الفور أسفل عجلات القطار.

وأضافت الشركة أن "جثمان الشاب رفع من على القضبان وتأخرت حركة المترو ٧ دقائق".

وأكد أنه شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق والعاملين بالمحطة من شركة تشغيل المترو، انتقلوا لموقع الحادث وحرر محضر بمكتب الشرطة بالمحطة لعرضه على النيابة ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم لحين الانتهاء من التحقيقات.