أول تحرك من "التعليم" بعد انهيار سور مدرسة بالقاهرة ووفاة طالب

كتبت - ياسمين محمد:

أمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بالتحقيق الفوري، في حادث سقوط جزئي لسور مدرسة "منارة الشرق" الخاصة، التابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، ما أسفر عن مصرع طالب وإصابة 6 آخرين.

ونعى شوقي، الطالب عبد الرحمن محمد درويش، الذي وافته المنية، وقدم خالص التعازي والمواساة لأسرة الطالب، راجيًا المولى عز وجل أن يتغمدة بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد الوزير في بيان للوزارة، أن الوزارة ستتكفل بعلاج الطلاب المصابين المتواجدين بالمستشفيات، موجهًا بتقديم جميع المساعدات والإمكانات للاطمئنان على الطلاب، وطمأنة باقي طلاب المدرسة.

وانتقلت لجنة من وزارة التربية والتعليم، مكونة من: التعليم الخاص، الشؤون القانوني، التوجيه المالي والإداري، الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛ للوقوف على أسباب وقوع الحادث.

وتابع مدير مديرية التريبة والتعليم بالقاهرة الطلاب المصابين بكل من: مستشفى جراحات اليوم الواحد ومستشفى السلام، وجاءت أسماء الطلاب المصابين كالتالي: أدهم أحمد فؤاد عطية، محمد أشرف محمد، يوسف حسين إبراهيم، أحمد حسام مصباح عبد الوهاب، حسام إيهاب، يوسف هاني جودة، ومحمد السيد فتحي.

وكلف الوزير جميع المديريات التعليمية، بحصر المدارس الخاصة غير المرخصة؛ تميهدًا لإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة غير القانونية؛ حماية للأبناء.

وشهدت مدرسة منارة الشرق الخاصة، التابعة لإدارة المرج التعليمية، صباح اليوم الخميس، سقوط سقف "اسبستوس" أعلى سور مبنى بالدور الخامس للمدرس، على طلاب الصف السادس الابتدائي، أُثناء فترة الفسحة، الأمر الذي أدى إلى وفاة طالب وإصابة 6 آخرين.