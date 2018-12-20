أول طلب إحاطة بالبرلمان بشأن حادث مدرسة المرج

كتب- أحمد علي:

أعلن النائب فتحي ندى، عضو لجنة التعليم، بمجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال؛ لإحالته لوزير التربية والتعليم؛ للوقوف على الحقيقة الكاملة وراء حادث مدرسة منارة الشرق الخاصة بالمرج، والذي تسبب في وفاة تلميذ وإصابة 8 آخرين.

وأضاف النائب، لمصراوي، الخميس، أن المشكلة التي تواجه مصر دائما، العمل على رد الفعل، قائلا: "ننتظر وقوع الحادث ثم نسعى لإصلاح الخطأ"، متسائلا عن دور الإدارة التعليمة في المرور على المدارس للوقوف على مدى استعدادها الجيد لاستقبال التلاميذ.

وشدد النائب على أن لجنة التعليم بمجلس النواب، تستدعي مسؤولة وزارة التربية والتعليم لمحاسبة المقصرين، الذين تسببوا بإهمالهم في إزهاق حياة تلميذ بريء وإصابة عدد آخر.

كان العميد علي عبدالله، رئيس حي المرج، قال إن طفلًا لقى مصرعه وأصيب ٨ آخرين في انهيار جزئي لمدرسة المنارة الخاصة بحي المرج.

وأضاف عبدالله، لمصراوي، أن المدرسة مكونة من ٤ طوابق وتضم أطفال كي جي وطلاب ابتدائي وخلال الفسحة تواجد عدد من طلاب الابتدائي تحت بروز جبسي "ديكور" للمدرسة وانهار مخلفا وفاة واحدة و٨ إصابات.