الرئيس السيسي يتفقد أول ٣ مصانع لإنتاج الرخام من الهالك في مصر بالجلالة

القاهرة- أ ش أ:

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال جولته فجر اليوم الخميس، بجبل الجلالة في العين السخنة، أول ثلاثة مصانع لمستلزمات إنتاج الرخام من الهالك في مصر.

صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فجر اليوم الخميس بمنطقة العين السخنة وجبل الجلالة تضمنت مدينة الرخام والجرانيت بالجلالة التي تضم 8 مصانع رخام بطاقة إجمالية 24 مليون متر مربع سنوياً، ومصنع جرانيت بطاقة مليون متر مربع سنوياً.

وأضاف راضي، أن الرئيس السيسي تفقد أول 3 مصانع تقام في مصر لمستلزمات إنتاج الرخام وبلوكات الرخام والمنتجات الخرسانية التي تقام من هالك الرخام، حيث تم الانتهاء بالكامل من المصنع الأول الذي بدأ بالفعل التشغيل والإنتاج، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ المصنعين الآخرين في 30 يونيو 2020.

ومر الرئيس السيسي كذلك على جامعة الجلالة التي تشمل بخلاف إدارة الجامعة 14 كلية في مختلف التخصصات، منها الزراعة والغذاء، والعمارة، والعلوم الطبية المساعدة، بالإضافة إلى مركز دولي للمؤتمرات وإسكان للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

وأوضح بسام راضي أن جولة الرئيس شملت كذلك الحي السكني، والمنتجعات السياحية والمطاعم والمحلات التجارية والتليفريك بمدينة الجلالة، بالإضافة إلى الفندق الجبلي لمنتجع الجلالة الذي يضم 298 غرفة وجناحا و3 مطاعم وقاعة مؤتمرات كبرى وحمامات سباحة.

كما تفقد الرئيس السيسي محطة تحلية مياه الجلالة بإجمالي 4 رافعات للمياه من محطة التحلية حتى منسوب 70 مترا لتصل إلى مدينة الجلالة. وتفقد الرئيس أيضاً منطقة الخزانات الاستراتيجية التي تشمل 6 خزانات تكديس للمياه بطاقة إجمالية 120 ألف متر مكعب.