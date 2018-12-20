"مشروعات النواب" تستدعي 4 وزراء الأسبوع المقبل

كتبت- ميرا إبراهيم:

تستهل لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب أعمالها، من السبت وحتى الاثنين المقبل، باستدعاء وزراء "التجارة والصناعة والتخطيط والتنمية لمحلية، مع محافظي القاهرة والدقهلية؛ لمناقشة طلبي الإحاطة المقدمين من النائب رضا البلتاجي للاستفادة من مساحة 108 ملايين متر مربع شرق السكة الحديد بكفر العلو- حلوان في الصناعات الصغيرة، والثاني من النائبة آمال طرابية بالاستفادة من مساحة 2 فدان تقريباً بمنطقة الحميرات التابعة لمركز منية النصر – بالدقهلية في الصناعات الصغيرة.

وتستمع اللجنة، لرؤية جهاز تنمية المشروعات لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في محافظة المنيا وما تم إنجازه من قبل الجهاز بالاشتراك مع المحافظة، بحضور الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحافظ المنيا، وتستكمل عرض رؤية الوزارة لدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة وخطتها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور حسن الفولى، مدير الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ورئيس جهاز تنمية المشروعات.