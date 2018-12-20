اجتماع مديري المطارات "EXCOM" شهريًا لبحث مشروعات التطوير

كتب - طه عبيد

أعلن الطيار طارق فوزي، رئيس الشركة المصرية للمطارات، عقد الاجتماع التنفيذي لمديري المطارات الـEXcom؛ للوقوف على الاحتياجات والمتطلبات لتطبيق خطة التطوير، وعرضها على رؤساء القطاعات المختصة للوصول إلى الحلول المناسبة، وتذليل العقبات، ووضع توقيت زمني محدد للانتهاء من أعمال التطوير، ومتابعة خطوات التنفيذ والاحتياجات المطروحة من قبل جميع مديري المطارات والقطاعات المختلفة بالشركة.

وقال في تصريحات صحفية، الخميس: "جرى عرض المقترحات والملاحظات فيما يخص كلًا من مطارات الغردقة، طابا، سانت كاترين، طور سيناء، سوهاج، أسوان ومطار برج العرب، كما تضمن الاجتماع مناقشة أوجه التنسيق المناسبة لتحديد ميعاد تشغيل مبنى الركاب رقم (2) بمطار الغردقة، والاحتياجات اللازمة لصيانة الأسطح في المطارات، وتوفير لودر بمطار طابا والتي تكفلها المطار بالجهود الذاتية من أجل المساعدة في تقليل وترشيد النفقات، وكذلك توفير عربات المياه لحل مشكلة الشرب التي تواجه مطار سانت كاترين، فضلًا عن أوجه التعاون التي تتم من أجل خطة تطوير مطار طور سيناء".

ومن المخطط عقد اجتماع الـ Excom مرتين شهريًا لتعزيز سبل التعاون، ولزيادة التواصل بين المطارات ومختلف قطاعات الشركة؛ للوقوف على جميع الملاحظات الواقعية بالمطارات وصولًا للحلول المثالية المناسبة لحل هذه الاحتياجات اللازمة.