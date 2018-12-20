ننشر توصيات المؤتمر العربي الرابع عشر للطاقة الذرية

كتب- محمد صلاح:

انتهت، منذ قليل، جلسة التوصيات الخاصة في اليوم الختامي لفعاليات المؤتمر الرابع عشر للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي أسفرت عن 11 توصية أعلنت عنها الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية .

وجاءت أبرز التوصيات فيما يلي:

- الاهتمام بالبحوث ذات الطابع التطبيق وتوفير الإطار القانوني لتحفيز المبتكرين وإتاحة المصادر التمويلية.

- تشجيع المؤسسات البحثية في الدول العربية لإجراء مشاريع بحثية مشتركة في مجالات التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

- دعوة الدول العربية إلى تبني سياسة تعليمية وتدريبية فعالة داعمة للابتكار والتميز وتبني الاحتياجات الحقيقية للدول العربية في برامجها النووية الحالية والمستقبلية.

- الدعوة إلى إنشاء المختبرات اللازمة للكشف عن بقايا المبيدات المضادات الحيوية والسموم الفطرية والعناصر الثقيلة باستخدام التقنيات النووية في المواد الغذائية.

- الدعوة إلى التوسع في استخدام التقنيات النووية والإشعاعية المناسبة في تطبيقات حفظ الأغذية والتعقيم وتحسين الإنتاج النباتي والحيواني.

- الدعوة إلى مواءمة التشريعات والإجراءات الرقابية بين الدول العربية للأنشطة النووية والإشعاعية في الحالات العادية والطارئة.

- دعم استخدامات تقنية تعقيم الحشرات بالإشعاع وتقليل استخدام المبيدات للحفاظ على سلامة البيئة.

- الإشادة باتفاق التعاون الذي تم توقيعه بين الهيئة العربية للطاقة الذرية والمعهد المشترك للبحوث النووية في دوبنا بروسيا، ودعوة الهيئة إلى توثيق - التعاون مع المراكز البحثية المماثلة لفتح أفاق أمام الباحثين العرب.

- دعم جهود الهيئة العربية للطاقة الذرية في بناء مركز تدريبي وتعليمي للكوادر العربية من خلال إنشاء محاكيات المفاعلات البحثية ومفاعلات القوي والمختبرات الافتراضية.

- تشجيع البحوث المتعلقة بتطوير التقنيات والبروتوكولات المعمول بها في التصوير والعلاج الإشعاعي لتقليل جرعات التعرض قدر الإمكان.

- الاهتمام بقياسات الجرعة الإشعاعية البيولوجية وذلك لتقدير الجرعات للعاملين المهنيين بالمنشآت النووية والإشعاعية وكذلك أثناء حوادث التعرض الإشعاعي.