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    الحكومة توافق على إضافة كليتي الحاسبات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا

    03:36 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    الحكومة توافق على إضافة كليتي الحاسبات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا

    الدكتور خالد عبدالغفار

    كتبت- داليا شبل:

    أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا.

    يذكر أن جامعة طنطا تضم ١٣ كلية بجانب ٤٧٧ برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة، ويعمل في جامعة طنطا نحو ٦٠٤٧ عضو هيئة تدريس.

    خالد عبدالغفار التعليم العالي البحث العلمي جامعة طنطا مجلس الوزراء هيئة تدريس

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