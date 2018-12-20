الحكومة توافق على إضافة كليتي الحاسبات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا

كتبت- داليا شبل:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، موافقة مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة كليتي الحاسبات والمعلومات والفنون التطبيقية لجامعة طنطا.

يذكر أن جامعة طنطا تضم ١٣ كلية بجانب ٤٧٧ برنامجًا دراسيًا في تخصصات مختلفة، ويعمل في جامعة طنطا نحو ٦٠٤٧ عضو هيئة تدريس.