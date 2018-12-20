السيسي يشيد بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات التنموية بهضبة الجلالة

القاهرة- أ ش أ:

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالجهود المبذولة لإنجاز المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة بالعين السخنة، والالتزام بالجدول الزمني المقرر، منوهًا إلى الانعكاسات الإيجابية الواسعة لتلك المشروعات على مسار تحقيق التنمية الشاملة، من خلال إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة جديدة، توفر حياة كريمة ومستقبلاً أفضل لأبناء الشعب المصري.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي فجر اليوم الخميس، عددًا من المشروعات التنموية بمنطقة هضبة الجلالة.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي تضمنت مدينة الجلالة بالعين السخنة، ومنتجع الجلالة السياحي، وكذلك المنطقة الصناعية، ومجمع إنتاج الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، ومصنع الرخام العالمي بالجلالة، واطلع على الموقف التنفيذي لهذه المشروعات واستمع لشرح حول تطورات العمل الجارية بها من القائمين على التنفيذ.

وأضاف المتحدث الرسمي، باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي التقى بعدد من المهندسين والمقاولين والعاملين بالشركات الوطنية المنفذة لتلك المشروعات، التي تهدف إلى إقامة تجمع تنموي متكامل يتضمن كافة الخدمات السكنية والتجارية والتعليمية والصناعية في المنطقة، فضلاً عما يحققه من الاستفادة من البيئة النقية ودرجة الحرارة المعتدلة أعلى هضبة الجلالة من خلال إقامة مشروعات سياحية وعلاجية تسهم في تحقيق التنمية بهذه المنطقة. كما توفر تلك المشروعات أكثر من 150 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في كافة المجالات، وتقوم بتنفيذها أكثر من 100 شركة مصرية وطنية ومكاتب استشارية هندسية تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.