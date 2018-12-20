50 % تخفيضًا على رسوم دخول المودعين والمستقبلين لمطار القاهرة

كتب - طه عبيد

قررت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس احمد فوزي، تخفيض رسوم دخول المستقبلين والمودعين داخل صالات المطار بنسبة 50%، على أن يستمر هذا الإجراء لما بعد أعياد الكريسماس.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن القرار جاء في إطار توجيهات الفريق يونس المصري، وزير الطيران المدني؛ للتسهيل على المودعين والمستقبلين والتخفيف عليهم أثناء انتظار وتوديع الركاب في المطار، وفي ضوء الاحتفالات بأعياد الكريسماس وأعياد السنة الميلادية.

كما زينت الشركة صالات السفر والوصول بالمطار بأشجار الكريسماس، وبابا نويل، لخلق جو من البهجة والسرور للركاب والعاملين وكل مرتادي المطار، وإتاحة الفرصة لالتقاط الصور التذكارية لاستقبال عام جديد مليء بالأمن والخير والرخاء.