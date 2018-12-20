محافظ القاهرة يوجه بصرف إعانات مالية لأهالي ضحايا مدرسة المرج

كتب- محمد نصار:

وجه اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بتوفير وصرف جميع المساعدات والإمكانات لضحايا انهيار واجهة مدرسة خاصة بالمرج؛ والاطمئنان على استقرار حالة المصابين وتقديم إعانات مالية لهم وطمأنة باقي طلاب المدرسة.

وانتقل اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، الخميس؛ لتفقد موقع الحادث فور تلقي البلاغ، ثم توجه لزيارة الطلبة المصابين بالمستشفى واطمأن على استقرار حالتهم بعد اتخاذ الإجراءات السريعة لإسعافهم.

وتلقت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة بلاغًا بانهيار جزئي لسور مدرسة منارة الشرق الخاصة بحي المرج أثناء فترة "الفسحة"، التي تتخلل اليوم الدراسي، نتج عنه وفاة أحد الطلاب وإصابة 6 آخرين، وتم نقل حالة الوفاة إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد وجاري إسعاف المصابين بعد نقلهم إلى المستشفيات المتخصصة بمحيط منطقة الحادث.

وجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم ورئيس حي المرج بسرعة التفاعل مع الحادث واتخاذ الإجراءات لحماية باقى الطلاب داخل المدرسة ورفع فوري لكافة المخلفات الناتجة عن انهيار السور عقب انتهاء معاينة رجال النيابة للوقوف على معرفة أسباب انهيار السور.