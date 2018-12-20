عُمرة بـ7 آلاف جنيه.. الشركات تعلن تخفيضات منتصف العام

كتب ـ يوسف عفيفي:

مع قرب امتحانات منتصف العام الدارسي، تتسابق شركات السياحة العاملة في العمرة، لإعلان برامجها والتسويق لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد ممكن من المواطنين الراغبين في أداء المناسك خلال يناير وفبراير المقبلين.

ونتيجة ضعف الإقبال على العمرة، خفضت الشركات أسعار برامج العمرة؛ لتبدأ من 7 آلاف جنيه، بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الراغبين في أداء المناسك.

ويرصد مصراوي الأسعار الجديدة التي طرحتها بعض شركات السياحة خلال إجازة منتصف العام الدراسي ومنها:

ـ من 7 آلاف إلى 9 آلاف جنيه للرحلات البرية خلال شهري يناير وفبراير 2019.

ـ من 10 آلاف إلى 14 ألف جنيه لرحلات الطيران الاقتصادي، بفنادق مكة 10 ليال و4 ليال في المدينة.

ـ 11 ألف جنيه للطيران "خاص للمجموعات"، في فنادق مكة 9 ليال و4 ليال في المدينة.

ـ من 14 ألف جنيه وحتى 20 ألف جنيه لرحلات مستوى فنادق 4 نجوم و5 نجوم.

ـ المستوى الفاخر، ليس له سقف في الأسعار "حسب طلب المعتمر" بسبب الخدمات وقرب الفنادق من المسجد النبوي والحرم الشريف.

ومن المقرر تسيير 15 رحلة على مدار الموسم، تبدأ برحلات المولد النبوي وتنتهى برحلات شهر رمضان القادم، على عدد تأشيرات 500 ألف تأشيرة موزعة على الموسم، على أن يجرى تسيير 200 ألف تأشيرة من 15 نوفمبر إلى يوم 21 يناير المقبل، بينما يجرى تسيير 200 ألف تأشيرة أخرى من 21 يناير وحتى نهاية شهر شعبان، فيما يجرى تسيير 100 ألف تأشيرة خلال شهر شهر رمضان.