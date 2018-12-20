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    الحكومة توافق مبدئيًا على مشاركة محافظة القاهرة لـ"المصرية الكويتية"

    03:14 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    الحكومة توافق مبدئيًا على مشاركة محافظة القاهرة لـ"المصرية الكويتية"

    أرشيفية لمجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    وافق مجلس الوزراء في اجتماعة اليوم، من حيث المبدأ، على مشاركة محافظة القاهرة للشركة المصرية الكويتية للتنمية العقارية، بقطعة أرض فضاء من أملاكها بمساحة 24 فدانًا، ضمن تقسيم شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، على طريق (القاهرة/السويس) لإقامة مشروع عمراني متكامل (سكني ـ تجاري ـ إداري).

    وشمل القرار: "يتم تقييم الأرض من إحدى الجهات المحددة بقانون الاستثمار، ثم يعتمد التقييم من المحافظ، ونسبة المحافظة، ورفع ما يتم إلى أمانة مجلس الوزراء".

    مجلس الوزراء محافظة القاهرة التنمية العقارية

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