"خرسانة وتندة".. طلاب مدرسة المرج يكشفون تفاصيل انهيار الواجهة

كتبت ـ ياسمين محمد:

كشف بعض طلاب مدرسة "منارة الشرق الخاصة، التابعة لإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، عن تفاصيل الحادث الذي وقع ظهر اليوم بالمدرسة، وأسفر عن مصرع طالب وإصابة ستة آخرين.

وقال الطلاب، لمصراوي، الخميس، إن مدرسة منارة الشرق الخاصة عبارة عن مبنى ابتدائي وآخر إعدادي، والحادث وقع في المبنى الخاص بالمرحلة الابتدائية.

وتابع الطلاب: "السقف اللي وقع عبارة عن جزءين خرسانة وتندة، وإحنا كنا بنلعب وقت الفسحة، وسمعنا صوت شديد، وبعد كده لقينا السقف وقع على ناس زمايلنا، وطلعوا واحد ميت من تحت الخرسانة، وفي طلبة كتير خافوا وسابوا المدرسة ومشيوا".

فيما قال عدد من أولياء الأمور، إن مبنى مرحلة رياض الأطفال الذي وقع به الحادث كان عبارة عن دورين فقط، وتم بناء اثنين آخرين بسبب زيادة الإقبال.

وأضاف أولياء الأمور، لمصراوي، الخميس، "صاحب المدرسة لما لقى الإقبال شديد للالتحاق برياض الأطفال، بنى دورين كمان"، متابعين: "معظم أصحاب المدارس أهم حاجة عندهم الفلوس، ومش مهم أراوح الأطفال".

في الوقت نفسه، وصل أفراد من النيابة العامة إلى مدرسة "منارة الشرق" الخاصة، للتحقيق في الحادث.

كان العميد علي عبدالله رئيس حي المرج بالقاهرة، قال في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن تلميذا توفي وأصيب ستة من زملائه إثر انهيار سور مدرسة "منارة الشرق الخاصة"، بالحي الواقع في شمال القاهرة.