بالصور.. وزيرة الثقافة تكرم الحاصلين على جوائز الدولة

كتب- محمد عاطف:

تصوير- نادر نبيل:

أقام المجلس الأعلى للثقافة، الخميس، حفلًا بدار الأوبرا؛ لتكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2018، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من كبار المثقفين والمبدعين من مصر والعالم العربي.

وحضر الاحتفال الفائزون بجائزة النيل، وهم الفنان السوري يوسف بحدي عبدلكي، الحاصل على جائزة النيل للمبدعين العرب، والتي استحدثت لأول مرة هذا العام.

كما تم تكريم الحاصلين على جائزة النيل من المبدعين المصريين وهم: الدكتور مصطفى الزاز في الفنون، والدكتور صلاح فضل في الآداب، والدكتور مراد وهبة في الفلسفة.

ومن جانبه قال الدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، إن الدور الأصيل للمجلس يفرض علينا بذل أقصى جهد لتوظيف كل ما لدينا من طاقات فكرية وإبداعية فى دعم رسالة الثقافة في مصر.

وأضاف المصري، خلال كلمته في حفل تكريم الحاصلين على جوائز الدولة، الذي أقيم منذ قليل، بالمجلس الأعلى للثقافة: إننا كنا نواجه تحديات مادية كبيرة ولكن هذا الامر لن يثنينا عن تكريم المثقفين بالشكل الأمثل.

وأقيم الحفل في المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك لأول مرة بعد توقف دام أكثر من ١٥ عاما.