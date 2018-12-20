بالفيديو.. اللقطات الأولى بعد انهيار سور مدرسة المنارة بالمرج

"ما بلغوناش".. أول تعليق من "تعليم القاهرة" على انهيار سور مدرسة المرج

كتب- ياسمين محمد:

شهد محيط مدرسة المنارة الخاصة بالمرج، توافد أولياء أمور الطلاب؛ للاطمئنان على أبنائهم، بعد انهيار سور المدرسة اليوم الخميس.

وكان محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، قال إن سور مدرسة المنارة الخاصة المنهار اليوم، كان قديمًا؛ لذا سقط على الطلاب، موضحا أن المديرية لم تكن على علم به لأن المدرسة لم تبلغ الإدارة التعليمية.

وأضاف عطية في تصريح لمصراوي، اليوم الخميس، أن انهيار السور نتج عنه وفاة طالب، وإصابة 6 آخرين.

من جانبه قال سليمان بخيت، مدير إدارة المرج التعليمية، إنه توجه إلى المدرسة اليوم برفقة رئيس الحي ومأمور قسم المرج؛ لمتابعة الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة، رافضا التصربح بأي معلومات تخص الطلاب المصابين أو الطالب المتوفى.

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