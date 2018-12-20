مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين بين "الصحة والتعليم العالي والبترول وقطاع الأعمال"

كتب- محمد غايات:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي؛ لإدارة وتشغيل المستشفيات.

كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام بشأن فض التشبكات يأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة لفض التشبكات بين الوزارات.