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    مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين بين "الصحة والتعليم العالي والبترول وقطاع الأعمال"

    01:29 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    مدبولي يشهد توقيع اتفاقيتين بين "الصحة والتعليم العالي والبترول وقطاع الأعمال"

    أجتماع مجلس الوزراء

    كتب- محمد غايات:

    شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع اتفاقية بين وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي؛ لإدارة وتشغيل المستشفيات.

    كما شهد رئيس الوزراء، توقيع اتفاقية بين وزارتي البترول وقطاع الأعمال العام بشأن فض التشبكات يأتي ذلك في إطار اتجاه الدولة لفض التشبكات بين الوزارات.

    مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الصحة وزارة التعليم العالي

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