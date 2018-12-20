انطلاق حفل تكريم الحاصلين على جوائز الدولة

كتب- محمد عاطف:

انطلق منذ قليل، الاحتفال الذي ينظمه المجلس الأعلى للثقافة لتكريم الحاصلين على جوائز الدولة لعام 2018، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سعيد المصري أمين عام المجلس الأعلى للمجلس الأعلى للثقافة، وعدد من كبار المثقفين والمبدعين من مصر والعالم العربي.

ومن أهم الشخصيات التي يجرى تسليمهم جوائزهم التي فازوا بها منذ عدة أشهر، الفائزون بجائزة النيل، وهم الفنان السوري يوسف بحدي عبدلكي، الحاصل على جائزة النيل للمبدعين العرب، والتي استحدثت لأول مرة هذا العام.

كما يتم تكريم الحاصلين على جائزة النيل من المبدعين المصريين وهم: الدكتور مصطفى الزاز في الفنون، والدكتور صلاح فضل في الآداب، والدكتور مراد وهبة في الفلسفة.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بالمبدعين والمفكرين الذين أثروا الحياة الثقافية بإبداعاتهم الراقية فى مختلف مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية.

يقام الحفل في المسرح الكبير بدار الأوبرا، وذلك لأول مرة بعد توقف دام أكثر من ١٥ عاما.