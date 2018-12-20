"التعليم العالي": كليات وجامعات مصرية ضمن تصنيف شنغهاي الدولي

كتبت-داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا بشأن حصول كليات الجامعات المصرية على مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي طبقا للموضوع ضمن أفضل 500 جامعة للعام 2018.

وأوضح التقرير، أنه في مجال الصيدلة والصناعات الدوائية حصلت 10 جامعات مصرية على مراكز متقدمة ضمن الـ 500 جامعة الأوائل على العالم، وحققت كلية الصيدلة جامعة القاهرة ترتيبا متميزا بين 101 – 150، وهو نفس الترتيب الذي حصلت عليه عدة جامعات دولية مرموقة وهي جامعات: ماكمستر الكندية و نيويورك وونورث ويسترن وكنساس وكنتاكي الأمريكية وجنيف السويسرية وفرانكفورت الألمانية، وتقدمت جامعة القاهرة بفارق 50 مركز تقريبًا على جامعات السوربون الفرنسية وشيكاجو الأمريكية وبيرن السويسرية.

وحسب بيان وزارة التعليم العالي، الخميس، حصلت كليات الصيدلة بجامعات عين شمس والأزهر والمنصورة على الترتيب بين 201-300، يليها جامعة الإسكندرية بين 301-400، ثم جامعات أسيوط وبني سويف والمنيا وقناة السويس والزقازيق بين 401-500 .

وتابعت الوزارة: "في مجال العلوم الطبية البيطرية حققت 7 جامعات مصرية ترتيبا متميزًا في الـ300 جامعة الأوائل على مستوى العالم تقدمتهم جامعة المنصورة في الترتيب 101-150 يليها جامعات القاهرة والزقازيق وكفر الشيخ في الترتيب 151-200، يليها جامعات بني سويف وأسيوط والإسكندرية في الترتيب 201-300.

وأضافت: "في مجال الطب البشري الإكلينيكي، حصدت جامعة القاهرة مركزا متميزا بين 301-400 وهو نفس الترتيب مع جامعات كونتيكت وكنتاكي والمسيسبي الأمريكية وسورى وسان أندراوس البريطانية، وحصلت جامعة المنصورة على الترتيب بين 401-500".

وتابعت: "فيما يخص مجال طب الفم و الأسنان جاءت ثلاث جامعات مصرية في الترتيب من 201-300 وهي جامعات القاهرة و المنصورة والإسكندرية مع جامعات بريطانية عريقة وهي جامعتا أدنبرة و أكسفورد، وجامعات أمريكية مثل سانت لويس".

وفيما يتعلق بمجال الهندسة أحرزت جامعة الإسكندرية ترتيبا متميزا بين 301-400 في مجال الإلكترونيات والهندسة الكهربية يليهاجامعتا القاهرة وعين شمس في الترتيب401-500، وحققت الجامعتان نفس المركز أيضًا في مجال هندسة الطاقة، وحققت ثلات جامعات: الإسكندرية، والقاهرة، وعين شمس أيضا الترتيب 401-500 في مجال الهندسة الكيميائية".

وأضافت وزارة التعليم العالي، أن إدراج الجامعات المصرية في تصنيف شنغهاي العالمي يقوم على خمسة معايير رئيسة هي:

أولاً: معيار(PUB): والذى يتطلب نشر حد أدنى من الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالميًا خلال الفترة 2012-2016 ويختلف عددها وفقًا للتخصصات المختلفة، والتي يصل عددها إلى 54 تخصص دقيق، ويتم جمع بياناتهم من Web of Science ، Incites.

ثانيًا: تأثير الاقتباس الموحد (CNCI): وهو نسبة الاستشهاد للأبحاث المنشورة في تخصص أكاديمي خلال الفترة 2012-2016 إلى متوسط الاستشهادات من الأبحاث في نفس الفئة.

ثالثًا: التعاون الدولي (IC) : وهو عدد الأبحاث المشترك فيها دولتان مختلفتان على الأقل في عناوين المؤلفين مقسومًا على العدد الإجمالي للأبحاث في موضوع التخصص الأكاديمي للجامعة خلال الفترة 2012-2016.

رابعًا (TOP): عدد الأبحاث المنشورة في أهم المجلات في موضوع التخصص الأكاديمي لجامعة خلال الفترة 2012-2016.

خامسًا (AWARD): وتشير إلى العدد الإجمالي للأساتذة بالجامعة (الذين يعملون كامل الوقت بالجامعة وقت الفوز بالجائزة) الحاصلين على جائزة مهمة في موضوع أكاديمي منذ عام 1981م.