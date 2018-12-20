بالصور.. غيوم وأمطار في سماء القاهرة

محافظ سوهاج يشارك في احتفالية اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

"الكهرباء" تحتفل بتخريج 56 متدربًا من دول حوض النيل والقرن الأفريقي

كتب – محمود مصطفى:

شهدت محافظة القاهرة، صباح الخميس، هطول أمطار على بعض المناطق، وسط انتشار كثيف للسحب.

فيما أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، التابع لوزارة الري، توقعات حالة الطقس وفرص سقوط الأمطار على محافظات الجمهورية اليوم الخميس.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس معتدل على كافة الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلًا.