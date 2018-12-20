محافظ الجيزة: إنجاز أعمال الكهرباء بالطرق والمحاور نهاية ديسمبر الجاري

كتب- إسلام ضيف:

منح اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مُهلة حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، لمسئولي قطاعات الكهرباء لرفع مخلفات الحفر، وتغطية الكابلات الكهربائية، واستلام مسارات الطرق الجاري العمل بها بكافة قطاعات المحافظة.

وطالب محافظ الجيزة خلال اللقاء الذي عقده مع رؤساء قطاعات الكهرباء بالجيزة، بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد، واللواء جمال عبد الرشيد رئيس مدينة الجيزة، بعمل تقارير يومية تُعرض عليه شخصيًّا؛ لمتابعة معدل الانجاز ومستوى الأداء في تنفيذ خطط العمل الخاصة بالشركات العاملة، وسرعة إتمامها دون معوقات طبقًا للجدول الزمني المحدد، الأمر الذي يسمح بفتح الشوارع للحركة المرورية وعدم حدوث تكدسات للسيارات والحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمنح تصاريح لمده 72 ساعة فقط للشركات العاملة في خطط توزيع الكهرباء ومتابعة الأعمال يومياً، وعدم منح أي تصاريح لأعمال أخرى قبل إنهاء الأعمال الجاري تنفيذها إضافة إلى ألا يتعدى التصريح مسافة 500 متر حتى لا تعيق الاعمال الحركة المرورية.

ولفت المحافظ إلى أن "الجيزة" ستبداأ في رصف وتطوير عدد من الشوارع والمحاور المرورية فور الانتهاء

وخاصة التي تشهد تواجد عددٍ من الشركات والمدارس والمناطق السكنية الكثيفة، نظرًا لما يمثله ذلك من خطورة على المواطنين نظراً لكثره الأعمال التابعة لشركة الكهرباء والجاري تنفيذها.